إعلام تركي: أردوغان قد يلتقي بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي

أفادت قناة "خبر" التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد يلتقي بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة المزيد من الخطوات لحل الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لما ذكرته القناة فإن الاجتماع لن يتم بالضرورة في تركيا، ولكن سيكون وجها لوجه.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "حريت" اليوم الجمعة، أن أردوغان سيأخذ مرة أخرى زمام المبادرة للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية خلال اجتماعه مع الرئس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما سيكون تمديد اتفاق الحبوب، الذي ينتهي في 17 يوليو الجاري، قضية مهمة أخرى في المحادثات في اسطنبول.

وقد صرح الرئيس التركي في أكثر من مناسبة بأن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تجري في نفس الوقت حوارا مع روسيا وأوكرانيا، وتقدم مبادرات لحل القضايا الحساسة.

المصدر: تاس