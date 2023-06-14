تبون يقلّد محاربا سوفيتيا وسام الاستحقاق الوطني لمساهمته في نزع ألغام الاحتلال الفرنسي (فيديو)

قلّد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، المحارب السوفيتي أندريه كولوفيتش بافينكو، وسام الاستحقاق الوطني، تقديرا لإسهامه في نزع آلاف الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي عبر حدود الجزائر.

وقال بيان التلفزيون الحكومي الجزائري في حسابه على موقع "فيسبوك": "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني، يسدي صديق الثورة التحريرية المجيدة السيد أندريه كولوفيتش بافينكو، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، تقديرا وتثمينا لمساهمته في مهمة نبيلة باسم دولته وشعبه لنزع آلاف الألغام عبر حدود الجزائر (خط شال وموريس) التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال ثورة التحرير المجيدة".

هذا وقد بدأ الرئيس الجزائري تبون أمس الثلاثاء، زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية، لمدة 3 أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

المصدر: التلفزيون الحكومي الجزائري