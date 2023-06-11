أسوشيتدبرس: كازينسكي صاحب التفجيرات المعروف بـ"يونابومر" ينتحر في زنزانته (صورة)

أنهى تيد كازينسكي المعروف بـ"يونابومر" حياته منتحرا وهو منفذ حملة تفجيرات طوال 17 عاما وقتل فيها 3 أشخاص وأصاب 23 آخرين بجراح عن عمر ناهز 81 عاما بعد معاناة من سرطان بمرحلة متأخرة.

وأكد انتحار كازينسكي 4 أشخاص على اطلاع على الأمر، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بمناقشة حالة كازينسكي علانية، حيث عثر عليه فاقدا للوعي في زنزانته في مركز "بوتنر" الفيدرالي الطبي بولاية كارولينا الشمالية الساعة الثانية عشرة والنصف صباح السبت.

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وتأتي هذه الوفاة في وقت يخضع فيه المكتب الفيدرالي للسجون لتدقيق متزايد في السنوات العديدة الماضية بعد وفاة الممّول الثري جيفري إبستين، الذي توفي منتحرا هو الآخر في أحد السجون الفيدرالية، عام 2019.

يشار إلى أن كازينسكي كان محتجزا في سجن فيدرالي مشدّد في فلورنسا بولاية كولورادو، منذ مايو 1998، عندما تمت معاقبته بأربعة أحكام بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 30 عاما بسبب حملة الإرهاب التي أطلقها ووضعت الجامعات في جميع أنحاء البلاد في حالة استنفار.

وقد اعترف كازينسكي بارتكاب 16 تفجيرا بين عامي 1978 و1995، وبإصابة العديد من ضحاياه بتشوهات دائمة.

المصدر: أ ب