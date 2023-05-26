مدفيديف: ترامب "جبان" ونتائج الانتخابات الأمريكية ستكون ذات معنى إذا لم تأت برجل "مصاب بالخرف"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن نتائج الانتخابات الأمريكية لسنة 2024 ستكون مقبولة بالنسبة لروسيا، إذا لم تأت بشخص مصاب بالخرف رئيسا للولايات المتحدة.

وأوضح مدفيديف في مقابلة صحفية خلال زيارته لفيتنام، ولدى سؤاله عن المرشح الأكثر قبولا بالنسبة لموسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أن "الشيء الرئيسي هو عدم انتخاب رجل مصاب بالخرف"، مضيفا: "ويمكنهم الاختيار".

وفي حديثه عن احتمالات الانتخابات المقبلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشار السياسي الروسي إلى أن "ترامب رجل طيب، لكنه جبان". في الوقت نفسه، قال ميدفيديف إنه "تاريخيا، كان من الأسهل دائما بالنسبة للكرملين العمل مع الجمهوريين".

وأعلن دونالد ترامب في نوفمبر العام الماضي، عن مشاركته في السباق الرئاسي، كذلك أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، يوم 24 مايو عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، وقال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في 25 أبريل إنه سيسعى لإعادة الترشح.

المصدر: تاس