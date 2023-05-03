أوباما مع المستشارة الألمانية السابقة على مائدة عشاء

شوهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهو يتناول العشاء في أحد المطاعم في برلين مع المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، أمس الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن أوباما وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء أمس الثلاثاء، ومن ثم توجه في موكب سيارات إلى منطقة شونبيرغ، وتناول العشاء مع ميركل وزوجها يواكيم سوير في مطعم إيطالي.

ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يجري أوباما لقاء تلفزيونيا في ملعب مرسيدس بنز أرينا، حيث سيتحدث عن "التحديات والفرص الكبيرة في عصرنا".

المصدر: نوفوستي