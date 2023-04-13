وزير الدفاع الأمريكي يصدر تعليمات بمراجعة آلية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، تعليماته إلى وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن، بمراجعة آلية الوصول إلى بيانات المخابرات الأمريكية لمنع تسريبات جديدة.

وقال أوستن: "بصفتي وزيرا، لن أتردد في اتخاذ أي تدابير إضافية ضرورية لحماية أسرار بلادنا.. وفي هذا الصدد، أوعز إلى وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن بمراجعة وصولنا إلى المعلومات الاستخباراتية وإجراءات المساءلة والرقابة داخل الوزارة من أجل تأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

بالإضافة إلى ذلك، شكر رئيس البنتاغون وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على سرعة إلقاء القبض على المشتبه به في قضية رفيعة المستوى تتعلق بتسريبات حديثة لوثائق سرية لوزارته، وقال: "أتعهد بتقديم الدعم والتعاون الكاملين من وزارة الدفاع في التحقيق مع وزارة العدل".

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن المدعي العام الأمريكي ووزير العدل ميريك غارلاند، أن مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين اعتقلوا جاك دوغلاس تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما، يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في الحرس الوطني للقوات الجوية فيما يتعلق بتورطه المزعوم في تسريب وثائق سرية للبنتاغون، وأشار غارلاند إلى أن التحقيق في هذا الحادث مستمر.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، "أشرف عنصر في الحرس الوطني، واسمه جاك تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو".

المصدر: تاس + RT