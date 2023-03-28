الينفوخية تقتل امرأة ماليزية وتحيل الزوج للعناية المركزة

توفيت امرأة، في ما يخضع زوجها للعناية المركزة بعد تناولهما سمكة سامة من فصيلة الينفوخية في ماليزيا.

ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية، يوم الثلاثاء، عن لينج تيان سون، رئيس الوحدة الصحية بولاية جوهر الماليزية، قوله إنه بعد نحو ثلاث ساعات من تناولهما السمكة بدأت تظهر على المرأة (83 عاما) أعراض ضيق في التنفس والرعشة، كما عانى زوجها الأعراض نفسها بعدها بساعة تقريبا.

وأضاف أن أبناء الزوجين الذين يعيشون بشكل منفصل، نقلوهما إلى المستشفى المحلي قبل أن يتم إعلان وفاة المرأة.

وأوضح أن الحالة مصنفة على أنها تسمم غذائي تسببه "السمكة الينفوخية".

وقال في بيان: "في الواقع، سبب الوفاة هو تسمم غذائي مع ظهور أعراض عصبية أدت إلى فشل في الجهاز التنفسي مع خلل في ضربات القلب ربما بسبب سم السيغاتيرا أو ابتلاع رباعي السموم من السمكة الينفوخية".

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها الزوجان أطباق الأسماك الينفوخية بعد الحصول عليها عبر الطلبات من تاجر على "فيسبوك".

وأضاف أنه مع ذلك لم يتم تلقي أي بلاغات بشأن حالات جديدة، مشيرا إلى أن جميع الأسماك التي تم بيعها في ذلك التاريخ أخذها مكتب الصحة المحلي لإجراء تحليل عليها.

المصدر: د ب أ