ثغرة خطيرة.. البنتاغون يحقق في سبب عمل طاقم "بوينغ" على طائرات الرئاسة الأمريكية بدون "وايت يانكي"

بدأ البنتاغون التحقيق في سبب عمل موظفين من شركة "بوينغ" على طائرات "إير فورس وان" الرئاسة، بدون أوراق اعتماد أمنية خاصة تمنح للعاملين على الطائرات الرسمية في الولايات المتحدة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن أوراق اعتماد موظفي الأمن في بوينغ قد انتهت في بعض الحالات قبل أشهر أو سنوات، وفي حالة واحدة على الأقل منذ حوالي سبع سنوات.

وأضافت أن أوراق الاعتماد الأمنية المنتهية تشمل حوالي 250 موظفا في "بوينغ".

وامتنعت شركة "بوينغ" عن تحديد عدد الموظفين الذين يعملون بشكل عام على طائرات الرئاسة.

ويُستخدم مصطلح "إير فورس وان" للإشارة إلى طائرتين رئاسيتين مختلفتين.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"