وزير الخارجية الروسي يتلقى هدية نادرة وقيّمة من إيطاليا

صرح رئيس مكتب وزارة خارجية أوسيتيا الجنوبية في إيطاليا ماورو مورجا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تلقى هدية نادرة من إيطاليا.

ووفقا لمورجا، الهدية التي وصلت إلى لافروف، عبارة عن نسخة نادرة من الملحمة الشعرية "الكوميديا ​​الإلهية" لدانتي أليغييري.

وبحسب قوله، فقد تسلمت السفارة الروسية لدى روما قبل شهرين، طبعة من ثلاثة مجلدات من الكتاب الإيطالي الكلاسيكي، التي نشرت في طبعة من 360 نسخة، وأشار إلى وجود نسخة مماثلة في مكتبة البابا بنديكتوس السادس عشر، والرئيس الإيطالي كارلو تشيامبي.

وقال مورجا: "الكتاب مصنوع من ورق قطني، والرسوم التوضيحية مخطوطة يدويا.. كل نسخة فريدة ومختلفة عن الأخرى"، مشيرا إلى أنه تم إرسال الكتب إلى لافروف، في موسكو الذي أعرب عن عميق امتنانه وأطيب تمنياته لإيطاليا.

وأضاف مورجا مازحا: " أنا أكن له المشاعر الطيبة.. لقد فعل لافروف الكثير لتطوير علاقات روسيا مع إيطاليا، وكذلك مع أوسيتيا الجنوبية".

المصدر: نوفوستي