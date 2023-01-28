زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة ماسّة للصواريخ الباليستية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده بحاجة ماسة للصواريخ الباليستية، ولاسيما صواريخ ATACMS.

وقال: "أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى. سنفعل كل شيء حتى يبدأ الشركاء هذه الشحنات الضرورية جدا، ولاسيما ATACMS وغيرها من الأسلحة المماثلة".

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ويمكن إطلاق صواريخ ATACMS براجمات "هيمارس" الأمريكية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الولايات المتحدة لم تصغ لدعوة زيلينسكي تزويد جيشه بصواريخ ATACMS.

المصدر: نوفوستي