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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة ماسّة للصواريخ الباليستية

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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة ماسّة للصواريخ الباليستية
Legion-Media
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده بحاجة ماسة للصواريخ الباليستية، ولاسيما صواريخ ATACMS.

وقال: "أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى. سنفعل كل شيء حتى يبدأ الشركاء هذه الشحنات الضرورية جدا، ولاسيما ATACMS وغيرها من الأسلحة المماثلة".

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ويمكن إطلاق صواريخ ATACMS براجمات "هيمارس" الأمريكية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الولايات المتحدة لم تصغ لدعوة زيلينسكي تزويد جيشه بصواريخ ATACMS.

المصدر: نوفوستي

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