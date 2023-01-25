"نيويورك تايمز": القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يرث أموالا طائلة في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني تلقى ميراثا بقيمة مليون دولار من قريب له في الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة، حصل زالوجني على ميراث من الأمريكي من أصل أوكراني غريغوري ستيبانت، وهذا ما أكدته عائلة ستيبانتس.

وتلفت الصحيفة، إلى أن القائد العام قد تبرع للجيش في يناير بمبلغ كبير من هذا الميراث، وهذا ما أكدته الخدمة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي