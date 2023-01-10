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رئيس "تيك توك" يلتقي مسؤولين أوروبيين لمناقشة قواعد رقمية مشددة جديدة

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AP
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التقى المدير التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشو بمسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لمناقشة قواعد رقمية مشددة جديدة في الكتلة.

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وناقش شو زي تشو وأربعة مسؤولين من المفوضية الأوروبية في اجتماعات في بروكسل، مخاوف تتراوح من سلامة الأطفال إلى تحقيقات في بيانات المستخدمين المرسلة إلى الصين، وفقا لنصوص أوروبية لاجتماعين وتغريدات من اجتماع ثالث.

جدير بالذكر أن "تيك توك" شائع بين الشباب، لكن ملكية الصين له أثارت مخاوف الغرب، حيث تملك بايتدانس "تيك توك"، وهي شركة صينية نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة عام 2020.

وكانت ولايات أمريكية منها كانساس وويسكونسن ولويزيانا وفيرجينيا قد تحركت لمنع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة من أجهزة الموظفين الحكوميين التي تمنحها الولاية لهم، وسيمنع التطبيق أيضا من معظم أجهزة الحكومة الأمريكية بموجب مشروع قانون إنفاق في الكونغرس.

المصدر: "أ ب"

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