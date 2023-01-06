برلماني نرويجي يرشح أمين عام حلف "الناتو" لجائزة نوبل للسلام

رشح النائب النرويجي كريستيان توبرينغ غيدي، الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ لنيل جائزة نوبل للسلام، وكتب النائب عن ذلك يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك".

وكتب توبرينغ غيدي: "اليوم رشحت الأمين العام ينس ستولتنبرغ لجائزة نوبل للسلام.. يستحق ستولتنبرغ الجائزة تقديرا لعمله المتميز كأمين عام لحلف الناتو في وقت صعب بالنسبة للحلف".

وشدد عضو البرلمان النرويجي، على أهمية تقديم ستولتنبرغ الدعم لأوكرانيا من قبل دول "الناتو"، لكنه أوضح على الفور أن الحلف لن يدخل في صراع مباشر.

كما وصف النائب، ستولتنبرغ بأنه "أهم رابط بين الدول الأعضاء في الناتو"، مشيرا إلى أن ستولتنبرغ ساهم في حقيقة أن السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يمكن للبرلمانيين والوزراء من جميع البلدان، الحائزين السابقين للجائزة، وكذلك بعض أساتذة الجامعات، ترشيح مرشح للجائزة المرموقة، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 يناير.

في وقت سابق، رشح توبرينغ غيدي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2021، باعتبار أن ترامب يستحق هذه الجائزة، لدوره في اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

المصدر: تاس