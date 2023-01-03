ضابط أمريكي متقاعد يشيد ببندقية Mosin الروسية

أشاد الضابط المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، كريستيان أور، ببندقية Mosin الروسية ودقتها العالية.

وأوضح أور لصحيفة 19FortyFive، مميزات بندقية القنص الروسية Mosin، والتي يعود تاريخها لأكثر من 100 عام، واستخدمت في العديد من الصراعات والحروب، وبالرغم من ذلك ما زالت سلاحا قويا ودقيقا للغاية.

وأشار إلى أن بندقية Mosin حصلت على تصنيف رسمي هو "بندقية ذات 3 أسطر، طراز 1891"، ويتكون مخزنها من 5 رصاصات.

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وأضاف أن البندقية ليست من تصنيع سوفيتي، إلا أنها حصلت على سمعتها بعد أن استخدمها الجيش الأحمر خلال الحرب الوطنية "الحرب العالمية الثانية".

وتابع، "حصلت على بندقية من طراز Mosin عام 2008، وأطلقت منها نحو 1000 طلقة، على الرغم من الارتداد القوي، وعمر البندقية، وضعف المزلاق عند سحبه، كانت "الجدة العجوز" دقيقة للغاية، لم أجر عليها اختبارات أكثر دقة كما أفعل بمسدساتي الخاصة عادة، ومع ذلك، كنت مندهشا من سهولة، ومقدار دقة إصابة أهداف من مسافة 91 م".

وأوصى أور بشراء بندقية Mosin لكل من يرغب بامتلاك معرض تاريخي قوي وفريد.

المصدر: نوفوستي