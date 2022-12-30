الجزائر.. النيابة تطالب بسجن العرباوي وعائلته لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بتهم الفساد

طالبت النيابة العامة في المحكمة الجزائية الاقتصادية والمالية بمدينة سيدي أمحمد الجزائرية، بفرض أقصى العقوبات على رجل الأعمال حسان العرباوي صاحب مجمع "غلوبال قروب" وعائلته.

وطالبت النيابة بإدانتهم بعقوبات تتراوح بين 10 إلى 15 سنة حبسا، بتهم تورطهم بجرائم فساد، طالت مجمع "غلوبال قروب" للسيارات.

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وأنكر الإخوة العرباوي أمام قاضي الجلسة جميع التهم الموجه إليهم جملة وتفصيلا.

كما أنكر بقية المتهمين وهم من عائلة وأقرباء حسان العرباوي التهم المنسوبة إليهم، وشددوا على أن محاضر التفتيش لبيوتهم جاءت سلبية.

وأكد المحامي زكرياء زراق، محامي الدفاع عن الإخوة العرباوي خلال مرافعته أن الملف خال من أدلة الإثبات.

وحدد القاضي تاريخ 4 يناير القادم للنطق بالحكم في القضية.

المصدر: الشروق