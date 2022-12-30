 
مباشر

الجزائر.. النيابة تطالب بسجن العرباوي وعائلته لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بتهم الفساد

أخبار العالم

الجزائر.. النيابة تطالب بسجن العرباوي وعائلته لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بتهم الفساد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh3t

طالبت النيابة العامة في المحكمة الجزائية الاقتصادية والمالية بمدينة سيدي أمحمد الجزائرية، بفرض أقصى العقوبات على رجل الأعمال حسان العرباوي صاحب مجمع "غلوبال قروب" وعائلته.

وطالبت النيابة بإدانتهم بعقوبات تتراوح بين 10 إلى 15 سنة حبسا، بتهم تورطهم بجرائم فساد، طالت مجمع "غلوبال قروب" للسيارات.

إقرأ المزيد
الجزائر.. السجن 7 سنوات ومصادرة جميع ممتلكات وزير المالية السابق
الجزائر.. السجن 7 سنوات ومصادرة جميع ممتلكات وزير المالية السابق

وأنكر الإخوة العرباوي أمام قاضي الجلسة جميع التهم الموجه إليهم جملة وتفصيلا.

كما أنكر بقية المتهمين وهم من عائلة وأقرباء حسان العرباوي التهم المنسوبة إليهم، وشددوا على أن محاضر التفتيش لبيوتهم جاءت سلبية.

وأكد المحامي زكرياء زراق، محامي الدفاع عن الإخوة العرباوي خلال مرافعته أن الملف خال من أدلة الإثبات.

وحدد القاضي تاريخ 4 يناير القادم للنطق بالحكم في القضية.

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه