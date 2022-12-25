مدفيديف: الغرب يدمر المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن الغرب يدمر المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، مما يؤدي إلى إنشاء "منطقة رمادية" في السوق العالمية.

وقال مدفيديف: "الغرب يدمر بأيديه المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، التي بدونها يمكن نسيان تنميته وشراكته مع أي شخص، وقد أدى الحظر والاستثناءات التي لا نهاية لها من القواعد التقليدية، ولا سيما في مجال تجارة المنتجات النفطية، إلى إنشاء منطقة رمادية، عملاقة في السوق العالمية، حيث تنفذ العمليات دون اعتبار للقوى الموجودة، وتحت ضغط السياسيين، يتم إدخال قواعد جديدة في المجال المالي، ويضطر رجال الأعمال مرة أخرى إلى البحث عن حلول بديلة للتسويات".

ووفقا له، الدول التي تعرضت بدرجة أو بأخرى، لعقوبات أو قيود غير قانونية من قبل واشنطن ودول غربية أخرى، ستحاول الالتفاف على كل هذه الخطوات، "التصرف بهدوء أو على العكس بجرأة، بغض النظر عن العلاقات الدولية القواعد، دون مراعاة مصالح الدول المتقدمة، بما في ذلك حرمانها من حماية ملكيتها الفكرية".

وقال: "لدينا كل هذا لنتعلمه. وحدود اللياقة التقليدية، بعد فرض عقوبات غير قانونية ووقحة تماما ضد بلدنا، يجب ألا تحد من خياراتنا.. بما في ذلك أي استخدام لحقوق وممتلكات الكيانات الاقتصادية من البلدان غير الصديقة.. لدينا الحق في أن نفعل بأصولهم ما نعتبره مقبولاً بموجب قانوننا".

المصدر: نوفوستي