أردوغان يتفق مع اقتراح بوتين بالتركيز على إمدادات الحبوب لإفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأييده لاقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مسألة تركيز إمدادات الحبوب إلى قارة إفريقيا.

وقال أردوغان، إن بوتين حث على التركيز على الإمدادات الغذائية للدول الإفريقية وليس أوروبا، عبر ممر الحبوب في البحر الأسود، وأعرب عن استعداده لإرسال الحبوب مجانا.

وقال أردوغان ردا على ذلك: "دعونا نعالج الحبوب التي نرسلها إلى دقيق في مطاحننا ونرسلها إلى الدول الإأفريقية".

وفي وقت سابق، قال وزير النقل والأمن التركي عادل قرايسمايل أوغلو، إن حوالي نصف كافة المنتجات الزراعية التي تم تصديرها من أوكرانيا عبر ممر الحبوب يتم تسليمها إلى الدول الأوروبية.

المصدر: لينتا.رو