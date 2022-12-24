ملك إسبانيا يتحدث للأمة ليلة الميلاد ويصارحها بأثار الأزمة الأوكرانية

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس في كلمته للأمة بمناسبة عيد الميلاد، أن النزاع في أوكرانيا أثار أزمة طاقة عالمية، وأن له تداعيات شبيهة بجائحة كورونا وذات "تأثير عميق على الاقتصاد".

ولفت الملك يوم السبت، إلى أن الوضع في أوكرانيا "أثار أزمة طاقة كانت لها عواقب وخيمة على قطاعات الصناعة والتجارة والنقل".

كما عبّر ملك إسبانيا عن اعتقاده بأن الوضع حول أوكرانيا "أثر أيضا على أمن" المملكة.

هذا وتفاقمت أزمة الطاقة في منطقة الاتحاد الأوروبي في أوائل يوليو الماضي، عندما بدأت تظهر الانقطاعات الأولى لإمدادات الغاز من روسيا.

بعد ذلك، دعت المفوضية الأوروبية كافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للوقف الكامل للإمدادات من الجانب الروسي، بالتوازي مع وضع خطة للخفض الطوعي في استهلاك الغاز من قبل دول الاتحاد بنسبة 15 بالمئة للفترة الممتدة من 1 أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023.

المصدر: تاس