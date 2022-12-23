بايدن يوافق على تمديد التمويل الحكومي حتى 30 ديسمبر

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع على مبادرة وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ لتمديد التمويل الحكومي حتى 30 ديسمبر.

وذكر البيت الأبيض أنه "في يوم الجمعة، 23 ديسمبر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يوفر للوكالات الفيدرالية تمويلا للسنة المالية 2023 لفترة حتى 30 ديسمبر 2022".

ووافق مجلس النواب بالكونغرس، في 23 ديسمبر، على مشروع موازنة البلاد للسنة المالية الحالية، بمبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار، وافق عليها مجلس الشيوخ، ومع ذلك، وفقا للقانون الأمريكي، لا يمكن لرئيس الدولة التوقيع على مسودة ميزانية كاملة في اليوم الذي يوافق عليه الكونغرس.

وبعد الموافقة عليها من قبل المشرعين، يجب أن يمر وقت معين، ولهذا السبب، وافق مجلسا الكونغرس على مبادرة تمديد التمويل الحكومي حتى 30 ديسمبر.

وقبل يوم الجمعة المقبل، يجب أن يوقع بايدن على ميزانية كاملة للسنة المالية الحالية.

وإذا لم تتم الموافقة على مبادرة تمديد التمويل الحكومي حتى 30 ديسمبر بحلول منتصف ليل 23 ديسمبر بالتوقيت المحلي، فستضطر بعض الوكالات الفيدرالية إلى تعليق العمل.

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المصدر: تاس