بوتين يوجّه بإدراج الإبادات الجماعية للشعب السوفيتي على أيدي النازيين في المناهج الدراسية

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإدراج وقائع الإبادات الجماعية التي تعرض لها الشعب السوفيتي على أيدي النازيين وعملائهم إبان الحرب العالمية الثانية، في المناهج الدراسية الروسية.

وجاء في توجيه بويتن: "تكلّف وزارة التعليم العالي والعلوم الروسية بإدراج المواد المتعلقة بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي على أيدي النازيين والمتواطئين معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، في برامج التعليم العام الأساسية، والتعليم العام، والتعليم المهني الأساسي".

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المصدر: نوفوستي