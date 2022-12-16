الخارجية الروسية تحدد المستفيد الواضح من الحزمة التاسعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي

وصفت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الرئيسي الواضح من الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

إقرأ المزيد

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، حيث قال إنه "من المستحيل عدم ملاحظة أن المستفيد الرئيسي من فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا هو الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا له فإن أوروبا "تضحي اليوم بمصالحها بخنوع، وتتبع الطبقة السياسية في أوروبا الغربية هذا المسار المدمر للذات"، مشيرا إلى أن ذلك هو "خيارهم السياسي"، ومعبرا عن أسفه لذلك، بما في ذلك ما يتعلق بحقيقة أن روسيا حاولت، منذ عدة سنوات، وفي عدد من المجالات، بناء علاقات اقتصادية ندية مع الأوروبيين ومع الاتحاد الأوروبي، ما كان سيوفر أساسا موثوقا به للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها".

المصدر: نوفوستي