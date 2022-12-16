 
مباشر

الخارجية الروسية تحدد المستفيد الواضح من الحزمة التاسعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

الخارجية الروسية تحدد المستفيد الواضح من الحزمة التاسعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udps

وصفت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الرئيسي الواضح من الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: العقوبات الجديدة تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: العقوبات الجديدة تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، حيث قال إنه "من المستحيل عدم ملاحظة أن المستفيد الرئيسي من فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا هو الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا له فإن أوروبا "تضحي اليوم بمصالحها بخنوع، وتتبع الطبقة السياسية في أوروبا الغربية هذا المسار المدمر للذات"، مشيرا إلى أن ذلك هو "خيارهم السياسي"، ومعبرا عن أسفه لذلك، بما في ذلك ما يتعلق بحقيقة أن روسيا حاولت، منذ عدة سنوات، وفي عدد من المجالات، بناء علاقات اقتصادية ندية مع الأوروبيين ومع الاتحاد الأوروبي، ما كان سيوفر أساسا موثوقا به للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها".

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!