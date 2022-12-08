عبداللهيان يعلّق على إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الإمدادات غير المحدودة من الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا أدت إلى تعقيد الوضع.

وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن هذا الرأي اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو.

ونقلت قناة الخارجية الإيرانية في "تيلغرام": "تعارض جمهورية إيران الإسلامية استمرار الحرب، بما في ذلك في أوكرانيا. نعتقد أن الإمداد غير المقيّد من الأسلحة الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا جعل الوضع أكثر صعوبة ".

المصدر: تاس