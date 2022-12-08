 
مباشر

عبداللهيان يعلّق على إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا

أخبار العالم

عبداللهيان يعلّق على إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا
Gettyimages.ru
منظومة "هيمارس" الامريكية والتي تدعم بها نظام كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc48

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الإمدادات غير المحدودة من الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا أدت إلى تعقيد الوضع.

وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن هذا الرأي اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو.

ونقلت قناة الخارجية الإيرانية في "تيلغرام": "تعارض جمهورية إيران الإسلامية استمرار الحرب، بما في ذلك في أوكرانيا. نعتقد أن الإمداد غير المقيّد من الأسلحة الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا جعل الوضع أكثر صعوبة ".

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)