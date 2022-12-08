زاخاروفا: بزيارة نولاند ربما بدأ التحضير لـ "انقلاب القصر" في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ظهور نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في كييف الآن ليس من قبيل الصدفة، فمن الممكن أن يبدأ "انقلاب القصر"مرة أخرى.

وأضافت زاخاروفا: "في 4 ديسمبر، زارت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة، فيكتوريا نولاند، كييف. لم تعد الرحلات التفتيشية التي يقوم بها المنسق الأمريكي (نولاند) إلى أوكرانيا مفاجأة لأي شخص.. هذا أمر طبيعي، إنه مثل القدوم للتحقق من الوضع هناك.. فيما اذا كانت الشعلة هنالك متوقدة أو الوضع بحاجة لإلقاء المزيد من الحطب".

وتابعت زاخاروفا، "ظهورها في كييف في الظروف الحالية، عندما تتفاقم الخلافات في الدوائر الحاكمة الأوكرانية حول توزيع المساعدات الغربية، بالطبع، ليس عرضيا. وليس مستبعدا أن يكون انقلاب القصر، أو نوع من التعديل في بعض الشخصيات الأوكرانية قد بدأ مرة أخرى".

وأشارت إلى أن شخصية نولاند مرتبطة بأحداث "الميدان الأوروبي" في كييف، التي تم تقديمها إلى المجتمع الدولي كإشارة إلى "بدء عملية ديمقراطية" في أوكرانيا، ولكن تلك الأحداث في الواقع كانت "انقلابا تم تنظيمه بأموال وأيادي الغرب".

وأضافت زاخاروفا: "بادئ ذي بدء، كانت الولايات المتحدة وتلك الدول والقوى السياسية في القارة الأوروبية التي تصرفت في انسجام مع الولايات المتحدة، وراء ذلك، بالطبع.. ثم تدخلت واشنطن علانية في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وببساطة بدأت تسّير بالفعل الاحتجاجات الجماهيرية" آنذاك في العاصمة كييف.

المصدر: نوفوستي