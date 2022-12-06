دعت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين، لمراجعة الأموال التي تصرفها واشنطن لكييف وتحديد الوجهة الحقيقية لها، وطالبت بوقف محاولات زيلينسكي لجر الولايات المتحدة لحرب عالمية.

وقالت غرين: "يحق للشعب الأمريكي معرفة على ماذا يُنفق كل سنت، لأن الأمريكيين هم الذين عملوا لكسب هذه الأموال".

ودعت الولايات المتحدة "لإيقاف مطالب زيلينسكي بالمال والسلاح ومحاولاته لجر الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة".

وأعلنت غرين، في وقت سابق أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب طرحوا مشروع قانون لمراجعة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي