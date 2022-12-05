وفاة إحدى التلميذتين اللتين أصيبتا باعتداء في ألمانيا اليوم

أفادت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung بأن إحدى التلميذتين اللتين أصيبتا باعتداء رجل مجهول الهوية صباح اليوم في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، توفيت متأثرة بجروحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الألمانية طاردت المشتبه به في الجريمة واحتجزته في منزل يعيش فيه لاجئون وأكدت أن الشرطة احتجزت 3 أشخاص.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن رجلا مجهول الهوية هاجم صباح اليوم الاثنين طالبتين بمدرسة ابتدائية في بلدية إليركيرشبرغ الألمانية في بادن فورتمبيرغ، وفر إلى منزل يعيش فيه اللاجئون، وأصيبت الفتاتان بجروح خطيرة.

المصدر: نوفوستي