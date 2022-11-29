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الصين تدعو إسرائيل وتركيا إلى الوقف الفوري للهجمات على سوريا

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الصين تدعو إسرائيل وتركيا إلى الوقف الفوري للهجمات على سوريا
Sputnik
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أعلن نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن بكين تدعو تركيا وإسرائيل إلى الوقف الفوري لهجماتهما ضد الأراضي السورية.

وقال شوانغ في اجتماع مجلس الأمن الدولي: "يجب أن ندافع بحزم عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.. لا يزال الوضع الأمني ​​في سوريا مضطربا.. شنت تركيا غارات جوية على سوريا، وأعلنت أنها ستقوم بعملية برية ضدها، واستمرت الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا".

وبحسبه، فإن كل هذه الأعمال تنتهك بشكل صارخ سيادة ووحدة أراضي سوريا وقد تؤدي إلى تصعيد الأزمة السورية وانتشارها.

وشدد على أن "الصين تعرب عن قلقها العميق من هذا الوضع، وندعو تركيا وإسرائيل إلى الوقف الفوري للهجمات داخل الحدود السورية، وتجنب أي عمل من شأنه تصعيد الموقف، ومواصلة الحوار لحل القضايا ذات الصلة".

المصدر: نوفوستي

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