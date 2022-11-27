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آلاف الأكراد يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية في شمال شرق سوريا

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آلاف الأكراد يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية في شمال شرق سوريا
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تظاهر اليوم الأحد الآلاف في مدينة القامشلي تنديدا بالهجمات الجوية التركية وتهديدات أنقرة بشن عملية برية جديدة ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.

ومنذ ذلك الحين، علت التهديدات التركية بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، برغم رفض واشنطن، الداعمة للأكراد، وموسكو، الداعمة الرئيسية لدمشق.

وفي مدينة القامشلي، تظاهر الآلاف رافعين صور قتلى سقطوا جراء الضربات التركية، ومرددين هتافات "يسقط يسقط (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان".

كما حمل المتظاهرون صورا للزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، ولافتة كتب عليها أن "التعاون مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب".

وفي 20 نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني (التركي) في العراق ولقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء ردا على التفجير في اسطنبول يوم 13 نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الجانبان حزب العمال وقسد أي دور لهما في ذلك التفجير.

المصدر: أ ف ب، هاوار

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