دير شبيغل: ألمانيا ترفض الإذعان لطلب بولندا إرسال "باتريوت" إلى غربي أوكرانيا

رفضت برلين ألمانيا طلب وارسو نصب منظومة الدفاع الصاروخية "باتريوت" في غربي أوكرانيا، وليس على الأراضي البولندية، متذرعة بأن هذا الطلب بحاجة لمناقشات داخل حلف الناتو.

وقالت مجلة "دير شبيغل"، اليوم الخميس، إن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت رفضت طلب نظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك، وضع أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت التي وعدت بها وارسو ليس في بولندا، وإنما في غربي أوكرانيا.

وقالت الوزيرة لامبرخت، إن صواريخ باتريوت جزء من نظام الدفاع الجوي الشامل لحلف الناتو، ومن أجل استخدامها خارج أراضي الحلف، فإن هناك حاجة لإجراء مناقشات داخل الناتو".

هذا وكانت السلطات الألمانية قد ذكرت مرارا، أنها لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا من دون مشاورات وثيقة مع الشركاء، إذ أنه "لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بشكل جماعي".

المصدر: تاس