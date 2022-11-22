بوتين يكشف عن تفاصيل آخر محادثة أجراها مع فيدل كاسترو وعلاقتها بالأحداث الحالية

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل افتتاح النصب التذكاري لفيدل كاسترو في موسكو، عن آخر محادثة أجراها مع الزعيم الكوبي الراحل في عام 2014.

وقال بوتين: "أتذكر ساعات المحادثات العديدة معه. خاصة محادثتنا الأخيرة في يوليو 2014. تحدث عن أشياء منسجمة بشكل ملحوظ مع الوقت الراهن، زمن تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وأن الاستقلال والكرامة لا يتم التجارة بهما، وأن لكل أمة الحق في التنمية الحرة واختيار المسار الخاص بها في عالم عادل ليس فيه مكان للإملاءات والسرقة والاستعمار الجديد".

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وأزاح الرئيسان الروسي والكوبي فلاديمير بوتين ودياز كانيل في وقت سابق من اليوم الستار عن نصب تذكاري لفيدل كاسترو في العاصمة الروسية موسكو.

ويقف النصب التذكاري على صخرة مع خريطة لكوبا منقوشة بطريقة زخرفية متميزة، حيث لفتت الخدمة الصحفية للكرملين إلى أن صورة كاسترو يجب أن تعكس المسار البطولي لرجل دافع عن حقوق وحريات شعبه.

المصدر: نوفوستي