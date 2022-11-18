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ترامب يصف تعيين مدع للتحقيق معه بأنه "مسيّس"

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ترامب يصف تعيين مدع للتحقيق معه بأنه
AFP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعيين مدع خاص للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021، بأنه تعيين "مسيس وغير عادل".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أضاف ترامب أنه لن يتعاون مع التحقيقات.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن عينت وزارة العدل الأمريكية مدعيا مستقلا للإشراف على تحقيقين جنائيين في سلوكه أثناء الرئاسة وبعد مغادرته منصبه.

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ورد البيت الأبيض على ترامب قائلا إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلق إخطارا مسبقا بتعيين وزارة العدل مدعيا مستقلا للتحقيق مع منافسه السياسي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لم يكن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلق إخطارا مسبقا" بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأميركي السابق.

 

المصدر: "أ ف ب"

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