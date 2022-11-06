الدوما: لا ينبغي جعل الاتحاد الأوروبي مستعمرة أمريكية

أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي، دميتري بيليك، أنه لا ينبغي وضع مصالح أوروبا الاستراتيجية لخدمة واشنطن، داعيا الاتحاد الأوروبي أخذ زمام المبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا.

وفي حديث خاص لقناة RT، علق على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يتحول إلى مستعمرة للولايات المتحدة الساعية وراء مصالحها الجيوسياسية والهيمنة".

وأضاف أن السياسيين الأوروبيين الذين يتبعون المسار المعادي لروسيا بإملاء من واشنطن، يخلقون المشاكل لبلدانهم.

وتابع: "أزمة الطاقة ومشاكل الاقتصاد وارتفاع الأسعار والتضخم.. الدول الأوروبية تضحي بمصالح مواطنيها من أجل واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يقيّد دوله من أيديها وأرجلها".

وأضاف: "إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي الشجاعة والحس السليم لمتابعة سياسته المستقلة، فلن يتحول إلى أداة لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، ويجب عليهم أن يأخذوا زمام المبادرة لحلها".

وفي وقت سابق، قال كونتي إنه لا ينبغي تقليص المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لصالح الولايات المتحدة.

المصدر: RT