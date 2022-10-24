اتهام صينيين بعرقلة التحقيق بنشاط "هواوي" في الولايات المتحدة

يواجه صينيان يشتبه بأنهما ضابطا استخبارات تهمة عرقلة التحقيق في نشاط عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" في الولايات المتحدة، حسب وثائق قضائية كشف عنها اليوم.

ووجهت اتهامات لكل من "تشينغ وانغ" و"غوشون هي" بمحاولة توجيه موظف في الحكومة الأمريكية كانا يعتقدان أنه متعاون لتقديم معلومات سرية حول تحقيق وزارة العدل، ومن ذلك معلومات عن الشهود وأدلة المحاكمة وأي تهم جديدة محتملة.

وقالت وزارة العدل إن أحد المتهمين دفع حوالي 61 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.

وبدأ الشخص الذي تواصل معه الصينيين في القيام بدور العميل المزدوج للحكومة الأمريكية، وأشرف مكتب التحقيقات الفيدرالي على اتصاله بالمتهمين.

ولم يتم ذكر اسم الشركة في وثائق الاتهام، على الرغم من أن الاشارات اليها توضح أنها هواوي، التي اتهمت عام 2019 بالاحتيال المصرفي ومرة أخرى في 2020 بالتآمر من اجل سرقة أسرار تجارية وتهم اخرى.

وأصدرت وزارة العدل مذكرتي توقيف بحقهما، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيجري اعتقالهما.

ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم هواوي ولا السفارة الصينية في واشنطن على الفور على رسائل تطلب التعليق.

المصدر: أ ب