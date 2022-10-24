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وزير الاقتصاد الياباني يستقيل بسبب علاقاته بكنيسة تواجه انتقادات

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وزير الاقتصاد الياباني يستقيل بسبب علاقاته بكنيسة تواجه انتقادات
Sputnik
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قدم وزير الاقتصاد الياباني دايشيرو ياماغيوا استقالته بسبب علاقاته بكنيسة التوحيد التي تواجه منذ عقود اتهامات بالتجنيد غير المباشر، وغسل أدمغة المواطنين لتقديم تبرعات مالية كبيرة.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه سيعلن غدا الثلاثاء عن خليفة ياماغيوا الذي كان يواجه انتقادات متزايدة بأنه يفتقر إلى تفسيرات في الجدل الآخذ في الاتساع والذي شارك فيه العشرات من نواب الحزب الآخرين وهز حكومة كيشيدا.

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وكشفت الفضيحة عن عقود من العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي اغتيل في يوليو، إضافة إلى حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وكنيسة التوحيد المحافظة.

وينظر اليوم إلى آبي، بالإضافة إلى إرثه المثير للانقسام، على أنه شخصية رئيسية وراء العلاقات الكنسية للحزب الحاكم.

وأدى تعامل حكومة كيشيدا مع الجدل المتعلق بالكنيسة، وتنظيمه جنازة رسمية لآبي، إلى تراجع تقييمات دعمها.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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