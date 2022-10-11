أوكرانيا.. أنباء عن انفجارات في عدة مناطق

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقع انفجارات في عدد من مقاطعات البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

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وذكر موقع Strana.ua عبر قناته على "تلغرام": "هناك تقارير عن انفجارات في منطقة أوديسا (جنوب).. كما هناك تقارير عن انفجارات في فينيتسا (وسط)".

وتحدثت تقارير أخرى عن انفجارات في كريفوي روغ (وسط) وروفنو (غرب)، فيما شوهد عمل الدفاعات الجوية في خميلنيتسكي (غرب).

يأتي ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي وانطلاق صفارات الإنذار في العديد من مقاطعات أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية وجهت أمس الاثنين ضربة صاروخية مكثفة استهدفت "مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا"، حسبما ذكرت الدفاع الروسية.

المصدر: RT