 
مباشر

أوكرانيا.. أنباء عن انفجارات في عدة مناطق

أخبار العالم

أوكرانيا.. أنباء عن انفجارات في عدة مناطق
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyjl

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقع انفجارات في عدد من مقاطعات البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
سماع صفارات الإنذار مجددا في بعض مقاطعات أوكرانيا
سماع صفارات الإنذار مجددا في بعض مقاطعات أوكرانيا

وذكر موقع Strana.ua عبر قناته على "تلغرام": "هناك تقارير عن انفجارات في منطقة أوديسا (جنوب).. كما هناك تقارير عن انفجارات في فينيتسا (وسط)".

وتحدثت تقارير أخرى عن انفجارات في كريفوي روغ (وسط) وروفنو (غرب)، فيما شوهد عمل الدفاعات الجوية في خميلنيتسكي (غرب).

يأتي ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي وانطلاق صفارات الإنذار في العديد من مقاطعات أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية وجهت أمس الاثنين ضربة صاروخية مكثفة استهدفت "مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا"، حسبما ذكرت الدفاع الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا