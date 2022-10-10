مفتش سابق للأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية

صرح مفتش الامم المتحدة السابق لمراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل، سكوت ريتر، أن حكومة أوكرانيا تورطت في جرائم ضد الروس في دونيتسك ولوغانسك منذ عام 2014.

وأشار سكوت ريتر إلى أن القومي الأوكراني ستيبان بانديرا، "قاتل في نفس الجانب مع أدولف هتلر".

وذكر على قناة "Judging Freedom" مجيبا على سؤال مقدم البرنامج لماذا وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه مؤخرا حكومة الرئيس الحالي لأوكرانيا بنظام نازي: "إن الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين الروس مستمرة منذ عام 2014، عندما تمت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الرئيس الشرعي المنتخب لأوكرانيا، واستبداله بحكومة يمينية تبشر بإيديولوجية ستيبان بانديرا، القومي الأوكراني الذي قاتل في نفس الجانب مع أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية".

وأكد ريتر أن الحكومة الأوكرانية التي جاءت عام 2014 أصدرت قوانين جديدة تحظر اللغة والثقافة الروسية".

المصدر: تاس