 القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة على دونيتسك ونوفوباخموتوفكا

أعلن في جمهورية دونيتسك عن إطلاق القوات الأوكرانية 15 قذيفة أطلسية عيار 155 مم خلال 12 دقيقة على دونيتسك وقرية نوفوباخموتوفكا شمالي جمهورية دونيتسك.

وأضافت مصادر دونيتسك أن التشكيلات الأوكرانية قصفت عند الساعة 14:38 قرية " نيتايلوفو" الواقعة شمال غرب دونيتسك وأحياء "كويبيشيفسك وكيروفسك" في مدينة دونيتسك بـ3 قذائف، وجددت القصف الساعة 14:42 بـ3 قذائف أخرى على مدينة كراسنوغوروفكا غربي دونيتسك وحي " كيروفسك"، وفي الساعة 14:50 أطلقت 9 قذائف على بلدة أوتشيريتينا شمال غربي دونيتسك وقرية نوفوباخموتوفكا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وقع يوم الجمعة اتفاقا حول ضم جمهوريتي دونيتيك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا إثر نتائج الاستفتاءات التي أجرتها المناطق الأربع للانضمام إلى الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي