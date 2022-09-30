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دير شبيغل: تم تفجير "السيل الشمالي" بمواد شديدة الانفجار

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دير شبيغل: تم تفجير
Kustbevakningen Swedish Coast Guard
تسرب الغاز من انبوب "السيل الشمالي"
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أعلنت مجلة دير شبيغل الألمانية، أنه لتفجير أنبوب غاز "السيل الشمالي" استخدمت كمية كبيرة لا تقل عن نصف طن من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار.

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وتشير دير شبيغل، نقلا عن مصادرها الخاصة، إلى أن الخبراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل التقلبات التي سجلتها أجهزة رصد الزلازل في محطات مختلفة.

من جانبها تشير قناة tsargrad.tv، ستظهر معلومات جديدة حال انتهاء الخبراء من فحص الضرر بمزيد من التفصيل إما بمساعدة الغواصين أو بمساعدة الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

ووفقا لموقع Argumenti.ru، من غير المرجح إصلاح الأنابيب، لأنها غارقة في مياه البحر.

ويذكر أن وسائل إعلام أجنبية أفادت بأن تسرب الغاز من أنابيب السيل الشمالي سيتوقف يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي

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