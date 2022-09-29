استطلاع: 59% من الديمقراطيين يعتقدون أن على بايدن الترشح لولاية ثانية

أظهرت استطلاعات جديدة للرأي أنه بعد تراجع التأييد لمحاولة إعادة انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، قال المزيد من الديمقراطيين إنهم سيدعمون ترشح بايدن لانتخابات 2024.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Morning Consult بالتعاون Politico فإنه بحال لم يقدم بايدن ترشحه لولاية ثانية، فإن نائبته كامالا هاريس، تشكل الخيار الأفضل بالنسبة للناخبين الديمقراطيين.

وأظهر الاستطلاع أن 59 في المائة من الناخبين الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن يجب أن يرشح نفسه مرة أخرى، ارتفاعا من 53 في المائة في أغسطس.

وفي مارس من هذا العام، تباهى بايدن بتأييد إعادة انتخابه بنسبة 66 في المائة بين الديمقراطيين، لكن هذا الرقم انخفض إلى 51 في المائة في يوليو، وسط معدلات الموافقة المنخفضة على أدائه.

ولكن إذا لم يترشح بايدن، فإن نائبته كامالا هاريس تحظى بتقدم طفيف على الديمقراطيين المحتملين الآخرين في الانتخابات التمهيدية للحزب، حيث قال 28 في المئة إنهم أدلوا بأصواتهم لصالح هاريس.

المصدر: The Hill