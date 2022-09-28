أبخازيا: نحترم التعبير عن الإرادة في الاستفتاء

صرح وزير خارجية أبخازيا، إينال أردزينبا، أن سلطات أبخازيا تحترم إرادة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون في الاستفتاء.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "بطلب من رئيس الدولة، أصلان غيورغيفيتش بجانيا، نراقب الوضع عن كثب. ونتعامل مع موقف الناس باهتمام واحترام".

وأضاف: "هذه هي مبادرتهم، مبادرة (الناس) الذين يعيشون هناك، والأشخاص الذين لا يوافقون على مبادئ السياسة في أوكرانيا المتميزة بمظاهر واضحة وخطيرة للتطلعات النازية الجديدة التي اتضحت اليوم في أوكرانيا. نرى هذا على أنه عدم موافقة الناس على هذه السياسة".

المصدر: نوفوستي