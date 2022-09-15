كيودو: الحكومة اليابانية تحتج على مرور سفينة تابعة للبحرية الصينية

أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا للصين بسبب مرور سفينة تابعة للبحرية الصينية عبر المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من محافظة كاجوشيما.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع اليابانية، "دخلت سفينة بحثية تابعة للبحرية الصينية المياه الإقليمية اليابانية في حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي جنوب جزيرة ياكوشيما في محافظة كاجوشيما.. وغادرت السفينة المياه الإقليمية لليابان في الساعة 10.52 بالتوقيت المحلي"

وتم تتبع حركة السفينة البحرية الصينية بواسطة طائرة دورية من طراز P-1 لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، بالإضافة إلى مدمرة من طراز Inazuma.

المصدر: نوفوستي