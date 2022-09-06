مقتل خمسة جنود باكستانيين في مواجهات مع عناصر "طالبان"

اتهمت حركة "طالبان" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، الجيش بانتهاك وقف هش لإطلاق النار بعد إعلانه عن مقتل خمسة جنود وأربعة مقاتلين متمردين على الأقل في اشتباك في شمال غرب البلاد.

بدوره، أعلن الجيش الباكستاني أنه دهم مخبأ لحركة "طالبان" الباكستانية في منطقة بويا في إقليم شمال وزيرستان مساء الاثنين، و"حدث تبادل مكثف لإطلاق النار بين قواتنا والإرهابيين".

وأكد قيادي من حركة "طالبان" الباكستانية الحادث واتهم الحكومة الباكستانية بسوء النية، مشيرا إلى أن الجيش شن في الآونة الأخيرة عدة هجمات، و"الحكومة لم تف بتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار".

وكانت حركة "طالبان" الباكستانية أعلنت في يونيو وقفا لإطلاق النار "حتى إشعار آخر" لتسهيل مفاوضات سلام مع إسلام آباد بوساطة من "طالبان" الأفغانية. وتجري منذ ذلك الحين مواجهات متكررة بين الطرفين اللذين يؤكدان رغم ذلك أن الهدنة صامدة.

يذكر أن حركة "طالبان" الباكستانية هي جماعة منفصلة عن حركة "طالبان" الأفغانية لكنها تتبع نفس العقيدة ولهما تاريخ طويل مشترك.

المصدر: "أ ف ب"