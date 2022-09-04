غضب في كوريا الجنوبية بعد تسليم معدات عسكرية لقاعدة "ثاد" الأمريكية

قالت جماعة مدنية إن الجيش الكوري الجنوبي سلم معدات لوحدة الدفاع الصاروخية الأمريكية "ثاد" في الساعات الأولى من الأحد في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لتطبيع الوصول إلى القاعدة.

إقرأ المزيد

وتم إحضار المعدات من القوات الأمريكية في كوريا، إلى القاعدة في سيونغجو، على بعد 220 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا للمجموعة المعارضة لنشر الوحدة الأمريكية.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تسليم مثل هذه المعدات في عطلة نهاية الأسبوع منذ مايو 2021، عندما بدأت القوات الأمريكية في كوريا ووزارة الدفاع في إرسال المعدات لإعادة تشكيل ثكنات القوات. وتم تسليم حوالي 10 مركبات اليوم الأحد، بما في ذلك جرافة وشاحنة التزود بالوقود، وشاحنة صغيرة.

وهرع السكان المحليون إلى الموقع للاحتجاج بعد سماع صوت مركبات التوصيل.

وأخبرت الشرطة ووزارة الدفاع الكورية الجماعة المدنية، بأنه لن يكون هناك تسليم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم استغلوا الظلام لإجراء تسليم مفاجئ، وفقا لما صرحت به الجماعة.

وتم تثبيت نظام ثاد في البلدة الجنوبية الشرقية في 2017 للتعامل مع التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية.

ولكن لم تتمكن الوحدة من العمل بكامل طاقتها وسط احتجاجات السكان المحليين والنشطاء، القلقين من المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، وتقييم الأثر البيئي المعلق.

وتعهدت الحكومة في وقت سابق بتأمين الوصول غير المقيد إلى القاعدة بنهاية أغسطس.

وتم نقل مواد البناء وغيرها بالشاحنات مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. وبدءا من يونيو، ارتفع عدد عمليات النقل إلى خمس مرات أسبوعيا.

المصدر: يونهاب