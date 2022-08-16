اجتماع استثنائي للأمن القومي الإيراني: "لا تراجع عن الخطوط الحمراء"

بحثت لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري الإيراني مع أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في اجتماع استثنائي، مسار المفاوضات حول الملف النووي.

وفي الاجتماع الذي تم فيه تقديم تقرير عن عملية التفاوض، ومسار دراسة أفكار منسق الاتحاد الأوروبي، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، إن بلاده "لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمر".

وأضاف: "بصرف النظر عن التوصل إلى الاتفاق أو عدمه، نصر على ضمان مصالح الشعب الإيراني بأي شكل من الأشكال".

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وشدد شمخاني على أن السياسة المركزي للحكومة تقوم على عدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات، وقال إن قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي أقره البرلمان للقيام بخطوات جوابية بعد الانسحاب الامريكي من الاتفاق، جعل الحكومة تتمكن من "تفعيل الإمكانيات لمتابعة مقاربة المقاومة الفاعلة وثمارها تتجلى اليوم أكثر من السابق".

وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ورئيس هيئة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، شرحا عن المفاوضات فيما يخص رفع العقوبات والقضايا النووية.

شارك في الاجتماع الذي عقد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي كل من وزير الخارجية ورئيس هيئة الطاقة الذرية ومساعد وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

المصدر: "نورنيوز"