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رسالة خاصة تكشف مكان دفن أيمن الظواهري السري

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رسالة خاصة تكشف مكان دفن أيمن الظواهري السري
أيمن الظواهري
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كشف مسؤول أفغاني سابق عن مكان دفن جثمان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي اغتالته أمريكا مؤخرا.

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وقال أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، أمس الأحد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن: "طالبان دفنت جثة الظواهري ورفاقه سرا في منطقة بانجواي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان".

وأضاف صالح: "أرسل لي شخص من قندهار صورا وإحداثيات، وادعى أن الظواهري ورفاقه دفنوا سرا في منطقة بنجواي في ولاية قندهار".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مقتل الظواهري بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة بينما كان جالسا في شرفة منزل يختبئ فيه في كابول الأحد الماضي، في ضربة تعتبر الأكبر للتنظيم بعد مقتل مؤسسه أسامة بن لادن قبل أكثر من عشر سنوات.

وأكد مسؤول بارز في حركة "طالبان" أن السلطات الأفغانية لم تكن على علم بوجود الظواهري في كابل، وأن الحركة لم تعثر على أي جثة في موقع الاستهداف.

المصدر: RT

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