إسبانيا تتراجع عن تسليم دبابات "ليوبارد" في "حالة يرثى لها" إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، إن حكومة بلادها تخلت عن خططها لتسليم دفعة من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، والتي كما اتضح لاحقا أنها في "حالة يرثى لها".

وأضافت الوزيرة: "ما زلنا ندرس كل الاحتمالات، لكن يمكنني الإعلان أن دبابات ليوبارد، التي تم تخزينها في سرقسطة على مدى سنوات طويلة. لا يمكن نقلها لأنها في حالة يرثى لها تماما".

وتابعت الوزير الإسبانية القول إن إعادة استخدام هذه الآليات، محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأشخاص الذين سيستخدمونها.

إقرأ المزيد

ونوهت روبلز بأنها ستزور السفارة الأوكرانية يوم الأربعاء، لمعرفة كيف يمكن أن تواصل مدريد دعم سلطات كييف، خاصة قبل حلول الشتاء الذي يتوقع أن يكون "صعبا للغاية".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن وزارة دفاع هذه الدولة، تستعد لتزويد أوكرانيا بعشر دبابات من طراز Leopard 2A4 وعشرين ناقلة جند مدرعة من طراز M113.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الآليات المدرعة موجودة قيد الحفظ والتخزين في المستودعات ولم يتم استخدامها منذ فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي