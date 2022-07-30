روسيا.. التحقيق في حادث اصطدام زورق ركاب وسفينة لنقل الأخشاب في نهر كاما

أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين توجيهاته بمباشرة التحقيق في الحادث الذي وقع اليوم في نهر كاما بإقليم بيرم جنوب وسط البلاد.

وقالت لجنة التحقيق في بيانها على تيليغرام: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليماته بفتح قضية جنائية على خلفية الحادث الذي وقع على نهر كاما في إقليم بيرم".

واصطدم في وقت سابق من اليوم زورق لنقل الركاب بسفينة محملة بالأخشاب في نهر كاما، ولم يعلن عن وقوع ضحايا أو إصابات في الحادث.

المصدر: نوفوستي