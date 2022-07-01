كييف تعتزم جمع "جيش من الدرونات" للقوات الأوكرانية

قالت هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات الأوكرانية، إن سلطات كييف ستبدأ بتنفيذ برنامج لشراء كميات كبيرة من درونات الاستطلاع وتدريب مشغلين لاستخدامها.

وسيطلق على البرنامج تسمية "جيش الطائرات بدون طيار".

وكتبت الهيئة على قناتها في تيليغرام تحت عنوان "عيون للعسكريين": "سنقوم بتجميع جيش من الطائرات بدون طيار للقوات المسلحة لأوكرانيا. بهدف تقوية الجيش وإنقاذ أرواح آلاف الجنود، تعتزم الأركان العامة ووزارة الشؤون الرقمية ومنصة UNITED24 إطلاق مشروع جيش الطائرات بدون طيار".

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ووفقا لها، يجري الحديث عن برنامج شامل يوفر الشراء المنتظم للطائرات بدون طيار، وإصلاحها واستبدالها بسرعة، بالإضافة إلى دورة تدريبية للمشرفين على تشغيلها.

المصدر: نوفوستي