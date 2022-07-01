أردوغان: سننفذ العملية في سوريا بشكل مفاجئ.. لا داعي للقلق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سلطات بلاده تعمل في مجال التحضير لعملية عسكرية في شمال سوريا، ونوه بأن كل شيء يمكن أن يحدث فجأة.

وأضاف الرئيس التركي، للصحفيين على متن الطائرة عند عودته من مدريد: "لدي بيان حول هذا الموضوع: نحن يمكن أن نقوم بذلك فجأة في الليل. لا داعي للقلق. لا داعي للتسرع والاستعجال".

إقرأ المزيد

وتابع أردوغان القول: "نحن نعمل بالفعل في هذا المجال الآن. كما تعلمون لدينا عملية في شمال العراق من جهة، ونعمل في عفرين شمال سوريا من جهة أخرى. إذا أظهرنا القليل من الصبر، آمل أن نتمكن من تنفيذ العمليات بأقوى طريقة عندما يحين الوقت".

المصدر: نوفوستي