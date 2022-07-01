مصادر: كوريا الشمالية قامت بتصريف المياه من سد بالقرب من الحدود بين الكوريتين (فيديو)

قال مصدر حكومي كوري جنوبي إن كوريا الشمالية قامت بتصريف المياه من سد بالقرب من الحدود بين الكوريتين، في حين أنها لا تزال غير مستجيبة لطلب سيئول بإخطارها مسبقا قبل تصريف المياه.

وصرح المسؤول بوزارة الوحدة، وسط تقارير بأن كوريا الشمالية تعاني من أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد: "يبدو أن كوريا الشمالية فتحت مؤخرا بوابات سد هوانغانغ.. من المؤسف أن كوريا الشمالية لم تقدم أي إشعار مسبق قبل إطلاق مياه السدود بالقرب من الحدود بين الكوريتين، على الرغم من طلب سيئول لذلك الإشعار".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري مطلع إن كوريا الشمالية يبدو أنها صرفت مياه السد، بينما كانت السلطات هنا في حالة تأهب قصوى. وقام الشمال بتصريف مياه السد دون إخطار الجنوب مسبقا في الماضي، مما عرض سلامة السكان المحليين للخطر.

لكن المصدر أضاف أن منسوب المياه في نهر إمجين ثابت حاليا، ويبقى أقل من 3 أمتار.

وعادة ما يستغرق وصول المياه المتدفقة السد الواقع في الجزء العلوي من نهر إيمجين للوصول إلى سد جوننام في بلدة يونشيون الحدودية في الجنوب من أربع إلى خمس ساعات، حيث تبلغ المسافة بين السدين حوالي 56 كيلومترا.

وبموجب اتفاقية بين الكوريتين تم توقيعها في أكتوبر 2009، من المفترض أن تقوم كوريا الشمالية بإخطار الجنوب مسبقا بخطط تصريف مياه السدود.

المصدر: "يونهاب"