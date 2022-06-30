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برلماني ألماني: يجب إقامة علاقات بناءة مع روسيا

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برلماني ألماني: يجب إقامة علاقات بناءة مع روسيا
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قال عضو البوندستاغ الألماني يفغيني شميدت، إنه يجب إتقان القدرة على الاتفاق مع روسيا والتفاوض معها.

وأكد شميدت، المفوض لكتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" لشؤون الألمان الروس، على ضرورة قيام علاقات بناءة مع روسيا، بدون سياسة عقوبات، وأضاف: "ولتحقيق ذلك توجد الدبلوماسية".  

وأضاف البرلماني الألماني: "نود أن نبني علاقات بناءة، بدون سياسة عقوبات. يجب إتقان فن الاتفاق ولهذا الغرض توجد الدبلوماسية".

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وشدد شميدت على أن العقوبات لا تحقق عادة النتائج المرجوة منها.

في وقت سابق، أعلن السفير الألماني لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، أن العلاقات الروسية الألمانية تدهورت بسرعة بعد 24 فبراير الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولتين ستبقيان جارتين.

المصدر: نوفوستي

 

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